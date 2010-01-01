  1. Главная
Добрева Капиталина Александровна
6.0
0

Добрева Капиталина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
