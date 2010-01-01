Врачи
Добрева Капиталина Александровна
6.0
0
Добрева Капиталина Александровна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Интернатура по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Лотос
ул. Гоголя, 41
0 отзывов
