Добжинская Юлия Юрьевна
6.6
2
Добжинская Юлия Юрьевна
Уролог
,
Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская урология-андрология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Уролог-андролог
2 отзыва
