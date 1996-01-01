  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Добжинская Юлия Юрьевна
Добжинская Юлия Юрьевна
6.6
2

Добжинская Юлия Юрьевна

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская урология-андрология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Уролог-андролог
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи