Дмитрук Ирина Викторовна
7.2
4

Дмитрук Ирина Викторовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, Лечебное дело, 1999 - 2005 гг.
  • Интернатура по дерматовенерологии, Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 2005 - 2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Подготовка в клинической интернатуре «Дерматовенерология», 2005 - 2006 гг.
  • Повышение квалификации «Избранные вопросы дерматовенерологии», 2011 г.
  • Профессиональная переподготовка "Косметология", 2013 г.
Опыт работы
  • Врач-дерматовенеролог, трихолог медицинский центр АМД лаборатория, 2007 - 2013 гг.
  • Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, «Институт медицинской косметологии», 2013 - 2015 гг.
  • Врач-косметолог, трихолог, «Центр лазерной косметологии Тисс», с 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной косметологии Тисс
пр-т Партизанский, 40
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
