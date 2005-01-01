Дмитрук Ирина Викторовна
Стаж 19 лет
Имеет действующие сертификаты по дерматовенерологии и косметологии, большой опыт работы врача-дерматовенеролога, врача-косметолога, трихолога. Осуществляет профессиональный уход за кожей тела и лица, выполняет химические пилинги поверхностного и срединного уровня. Блестяще владеет методами врачебной косметологии (инъекционная косметология, трихология, аппаратная косметология), инъекционными методиками: ботулинотерапия, мезотерапия лица и тела, биоревитализация, контурная пластика, плазмолифтинг.
пр-т Партизанский, 40
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
