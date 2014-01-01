  1. Главная
Дмитрикова Галина Николаевна
Дмитрикова Галина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Гигиенист - эпидемиолог, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат: "Клиническая лабораторная диагностика", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
