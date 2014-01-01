Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дмитрикова Галина Николаевна
6.0
0
Дмитрикова Галина Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Гигиенист - эпидемиолог, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат: "Клиническая лабораторная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лобова
Татьяна Геннадьевна
Врач клинической лабораторной диагностики
,
Зав. клинико-диагностической лабораторией
6.0
0
Записаться
Туфанова
Эмилия Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.3
1
Записаться
Шевченко
Анна Анатольевна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...