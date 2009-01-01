Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дмитриева Ольга Владимировна
6.3
1
Дмитриева Ольга Владимировна
Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия", 2009 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Ахантьева
Светлана Вячеславовна
Эндоскопист
6.0
0
Записаться
Боброва
Татьяна Васильевна
Хирург
,
Эндоскопист
6.0
2
Записаться
Мусаева
Самира Ахмедовна
Хирург
,
Эндоскопист
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...