  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дмитриев Михаил Олегович
Дмитриев Михаил Олегович
7.2
4

Дмитриев Михаил Олегович

Хирург
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндоскопия", ВГМУ, 2008 г.
  • Сертификационный цикл "Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи", 2009 г.
  • Повышение квалификации "Инновационная хирургия", г. Москва, 2010 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации хирургов
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи