Дмитриев Михаил Олегович

Работает на системе da Vinci с 2014 г., выполняет роботизированные онкологические операции на толстой и прямой кишке, порциальные резекции желудка при ГИСТ-опухолях, диафрагмокрурорафию с фундопликацией.
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия", ВГМУ, 2008 г.
Сертификационный цикл "Актуальные вопросы хирургии и организации хирургической помощи", 2009 г.
Повышение квалификации "Инновационная хирургия", г. Москва, 2010 г.
Сертификационный цикл "Актуальные вопросы хирургии", 2014 г.
Загрузка комментариев...