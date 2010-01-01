  1. Главная
Дитковская Владислава Александровна
6.3
1

Дитковская Владислава Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • 2010г. - ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медис
ул. Днепровская, 36
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

