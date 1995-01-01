Динисюк Елена Анатольевна
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Диагностика и лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, миомы матки, эндометриоза, нарушения менструального цикла, первичного и вторичного бесплодия.
Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии.
Лечение заболеваний, передающиеся половым путем.
Детский гинеколог: синехии малых половых губ, вульвовагиниты у девочек, нарушения менструального цикла у подростков.
Подбор гормональной контрацепции, заместительной гормонотерапии.
Лечение заболеваний, передающиеся половым путем.
Детский гинеколог: синехии малых половых губ, вульвовагиниты у девочек, нарушения менструального цикла у подростков.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
ул. Светланская, 63
Первичный приём взрослых
Гинеколог
800 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
600 р
Загрузка комментариев...