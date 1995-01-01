  1. Главная
Динисюк Елена Анатольевна
Динисюк Елена Анатольевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский ГМИ, Лечебное дело, 1995 г. окончания
  • Клиническая ординатура, Акушерство и гинекология, ВГМУ, 1996-1998 г.
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК "Избранные вопросы акушерства и гинекологии", 2015 г.
  • ГОУ ВПО Педиатрическая медицинская академия г. Санкт-Петербург, ПК по ОУ «Основы возрастной гинекологии и эндокринологии», 2011 г.
  • ГБОУ ВПО 1-ый МГМУ им.Сеченова, ПК «Вирусология», 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Благотворительная организация по поддержке кризисного материнства и детства "Приморье за жизнь" - помощь беременным в кризисных ситуациях.
  • Российская ассоциация по менопаузе, РОАГ, РАГИН, ЮСТИ
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Первичный приём детей
Акушер-гинеколог
По запросу
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Гинеколог
По запросу
Гемотест
ул. Светланская, 63
Первичный приём взрослых
Гинеколог
800 р
Вторичный приём взрослых
Гинеколог
600 р
