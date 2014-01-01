  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Димакова Мария Сергеевна
Димакова Мария Сергеевна
7.2
4

Димакова Мария Сергеевна

Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Педиатрия, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • , ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный центр", 2015 - 2017 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи