Димакова Мария Сергеевна
7.2
4
Димакова Мария Сергеевна
Педиатр
Стаж 9 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Педиатрия, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
, ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный центр", 2015 - 2017 гг.
Врач-педиатр, Детская клиника "Алёнка", 2017 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
