Диктович Светлана Евельевна
7.4
6

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Ленинского района
ул. Светланская, 105
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
6 отзывов

