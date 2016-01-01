  1. Главная
Дихтярь Ксения Петровна
Дихтярь Ксения Петровна

Логопед
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ДВФУ, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПК «Актуальные вопросы нейропсихологии», 2016 г.
  • «Экспресс диагностика речевых нарушений и логопедическая помощь на раннем реабилитационном этапе», 2016 г.
  • «Логопедический массаж в комплексной работе по преодолению речевых расстройств у детей и взрослых», 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Логопед
По запросу
