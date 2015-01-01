  1. Главная
Диденко Наталья Викторовна
5.7
1

Диденко Наталья Викторовна

Терапевт
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Врач-лечебник, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности «Терапия», 2015 г.
  • Курс «Современные вопросы терапии», ГБОУ ВПО ТГМУ Минздрава России, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
