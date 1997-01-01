Врачи
Дицель Наталья Александровна
6.0
2
Дицель Наталья Александровна
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Зав. отделением
По запросу
