  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дицель Наталья Александровна
Дицель Наталья Александровна
6.0
2

Дицель Наталья Александровна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Организация здравоохранения и общественное здоровье"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Зав. отделением
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи