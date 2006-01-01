Ди Ирина Санчольевна

  1. Главная
6.0
0

Кардиолог
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • 2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Курсы повышения квалификации
  • 2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (детская кардиология).
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

