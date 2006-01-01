Врачи
Владивостока
Ди Ирина Санчольевна
6.0
0
Ди Ирина Санчольевна
Кардиолог
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия).
Курсы повышения квалификации
2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (детская кардиология).
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём детей
По запросу
0 отзывов
