Джогот Вера Васильевна
6.0
0
Джогот Вера Васильевна
Фтизиатр
Стаж 49 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Фтизиатр
