Дейкун Анна Александровна
6.0
0

Дейкун Анна Александровна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 21 год / Врач второй категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • 2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
  • 2017г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (детская кардиология)
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
