Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Дейкун Анна Александровна
6.0
0
Дейкун Анна Александровна
Кардиолог
,
Педиатр
Стаж 21 год / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
2017г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (детская кардиология)
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Славко
Екатерина Викторовна
Педиатр
9.3
11
Записаться
Чернова
Лариса Алексеевна
Педиатр
6.1
2
Записаться
Терешкина
Александра Юрьевна
Педиатр
7.2
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...