  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дей Александра Анатольевна
Дей Александра Анатольевна
6.6
4

Дей Александра Анатольевна

Онколог-маммолог, Онколог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи