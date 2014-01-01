  1. Главная
Девятень Ольга Владимировна
6.0
0

Девятень Ольга Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело в педиатрии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
0 отзывов

