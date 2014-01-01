Врачи
Девятень Ольга Владимировна
6.0
0
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело в педиатрии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
0 отзывов
