Девина Надежда Ивановна
6.0
0
Девина Надежда Ивановна
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Почётная грамота МЗ РФ
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
