  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Девина Надежда Ивановна
Девина Надежда Ивановна
6.0
0

Девина Надежда Ивановна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
ул. Леонова, 21А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи