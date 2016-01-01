Врачи
Деткина Светлана Ивановна
Деткина Светлана Ивановна
Терапевт
Стаж 25 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Терапевт
