Дерягина Виктория Георгиевна
7.9
8
Дерягина Виктория Георгиевна
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Рязанский медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
400 р
Консультация детей
Педиатр
500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
350 р
8 отзывов
Запись по телефону
