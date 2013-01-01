  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Дерягина Виктория Георгиевна
Дерягина Виктория Георгиевна
7.9
8

Дерягина Виктория Георгиевна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Рязанский медицинский институт, Лечебный факультет, 1986 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Педиатр
400 р
Консультация детей
Педиатр
500 р
Вторичный приём детей
Педиатр
350 р
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи