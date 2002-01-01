Дербасова Наталья Николаевна
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Занимается диагностикой и лечением аллергических заболеваний, иммунокоррекцией у беременных женщин, а также у пар в период подготовки к беременности. Тесно сотрудничает с акушером-гинекологом и андрологом в коррекции иммунитета пациентов, перенесших заболевания репродуктивной системы.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
2000 р
Загрузка комментариев...