Денисова Светлана Анатольевна
6.6
2

Денисова Светлана Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный медицинский институт, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва

