Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Денисова Светлана Анатольевна
6.6
2
Денисова Светлана Анатольевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный медицинский институт, 1973 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кузора
Наталья Анатольевна
Акушер-гинеколог
7.8
6
Записаться
Шелак
Мария Александровна
Акушер-гинеколог
10
28
Записаться
Балацкая
Наталья Владимировна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.0
14
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...