Денисенко Диана Сергеевна
Денисенко Диана Сергеевна

Фельдшер
Стаж 20 лет
Образование
  • Спасское медицинское училище, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сестринское дело", Спасское медицинское училище, 2012 г.
  • Сертификат "Лечебное дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
