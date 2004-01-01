Врачи
Денисенко Диана Сергеевна
Фельдшер
Стаж 20 лет
Образование
Спасское медицинское училище, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Сестринское дело", Спасское медицинское училище, 2012 г.
Сертификат "Лечебное дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
