Денисенко Артур Олегович
6.0
0
Денисенко Артур Олегович
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
Ординатура ВГМУ, «Травматология и ортопедия», 2010 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», 2017 г.
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
