Денисенко Артур Олегович
Денисенко Артур Олегович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2010 г. окончания
  • Ординатура ВГМУ, «Травматология и ортопедия», 2010 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях
  • Повышение квалификации по программе «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии», 2017 г.
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Санас
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
