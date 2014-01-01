  1. Главная
Демичева Елена Дмитриевна
6.0
Демичева Елена Дмитриевна

Эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эндоскопия", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Эндоскопист
По запросу
