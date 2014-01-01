Врачи
Демичева Елена Дмитриевна
6.0
0
Демичева Елена Дмитриевна
Эндоскопист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эндоскопия", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Эндоскопист
По запросу
Запись по телефону
