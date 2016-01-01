  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Демешко Павел Сергеевич
Демешко Павел Сергеевич
5.1
3

Демешко Павел Сергеевич

Хирург
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 2014г - Лечебное дело, ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет
  • 2016г - Ординатура «Хирургия», ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации
  • 2021г — Инновационные технологии диагностики и лечения в абдоминальной хирургии, НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»
  • 2021г — Эндоскопическая диагностика и лечение дорокачественных эпителиальных новооораований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ГБУЗ Москвы «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова Департамента здравоохранениия города Москвы»
  • 2022г — Основы торакальной хирургии, ЧОУ ДПО «Региональьная академия делового образования»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 2020г — по настоящее время КГБУЗ Владивостокская поликлиника №9
  • 2019 - 2020гг — поликлиника ДВОМЦ ФМБА России
  • 2016 - 2019гг — ВКУЗ МСЧ-25 ФСИН России
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи