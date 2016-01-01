Врачи
Демешко Павел Сергеевич
Демешко Павел Сергеевич
Хирург
Стаж 10 лет
Информация о враче
Образование
2014г - Лечебное дело, ГБОУ ВПО Тихоокеанский государственный медицинский университет
2016г - Ординатура «Хирургия», ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет
Курсы повышения квалификации
2021г — Инновационные технологии диагностики и лечения в абдоминальной хирургии, НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»
2021г — Эндоскопическая диагностика и лечение дорокачественных эпителиальных новооораований верхних отделов желудочно-кишечного тракта, ГБУЗ Москвы «Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова Департамента здравоохранениия города Москвы»
2022г — Основы торакальной хирургии, ЧОУ ДПО «Региональьная академия делового образования»
Участие в ассоциациях
Опыт работы
2020г — по настоящее время КГБУЗ Владивостокская поликлиника №9
2019 - 2020гг — поликлиника ДВОМЦ ФМБА России
2016 - 2019гг — ВКУЗ МСЧ-25 ФСИН России
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Хирург
