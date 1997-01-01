  1. Главная
Демченко Ольга Юрьевна
6.0
0

Демченко Ольга Юрьевна

Физиотерапевт
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Физиотерапия. Специализация", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-физиотеpапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
