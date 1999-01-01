Дегтяренко Оксана Максимовна

Повышение квалификации «Функциональная диагностика в неврологии и нейрохирургии», ВГМУ, 1999 г.

Рабочее прикомандирование в Центр восстановительного лечения для детей с патологией нервной системы, 2000 г.

Первичная подготовка по специальности «Неврология», ВГМУ, 2001 г.