Дегтяренко Оксана Максимовна
6.0
0

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Образование
  • Медико-биологический факультет по специальности врач-биофизик, Томский медицинский институт, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации «Функциональная диагностика в неврологии и нейрохирургии», ВГМУ, 1999 г.
  • Рабочее прикомандирование в Центр восстановительного лечения для детей с патологией нервной системы, 2000 г.
  • Первичная подготовка по специальности «Неврология», ВГМУ, 2001 г.
Еще 7
Опыт работы
  • Врач функциональной диагностики, клиника Институт медицинской климатологии и восстановительного лечения СО АМН СССР, г. Владивосток, 1987 – 1990 гг.
  • Научный сотрудник НИСа, ВГМУ, 1990 г.
  • Врач функциональной диагностики, «Институт вертеброневрологии и мануальной медицины» (электронейромиография (ЭНМГ), вызванные потенциалы мозга (ВП), транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), с 1999 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
