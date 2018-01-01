  1. Главная
Дега Ирина Евгеньевна
5.8
1

Массажист
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж (сестринское дело) базовое образование.
Курсы повышения квалификации
  • Институт вертеброневрологии и мануальной медицины (лечебная физкультура) - 2018, повышение.
  • Институт вертеброневрологии и мануальной медицины (медицинский массаж) - 2018, повышение.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
