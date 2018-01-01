Врачи
Дега Ирина Евгеньевна
Дега Ирина Евгеньевна
Массажист
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж (сестринское дело) базовое образование.
Курсы повышения квалификации
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины (лечебная физкультура) - 2018, повышение.
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины (медицинский массаж) - 2018, повышение.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
