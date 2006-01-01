  1. Главная
6.0
0

Деева Ирина Викторовна

Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Сестринское дело", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Сахалинская, 1А
0 отзывов

