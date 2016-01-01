  1. Главная
Давыдова Наталья Александровна
7.4
5

Давыдова Наталья Александровна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Курсы повышения квалификации
  • СЦ «Педиатрия» - 2012 г.
  • «Конгресс педиатров» - 2016 г.
  • «Актуальные вопросы заболеваний желудочно-кишечного тракта», г. Москва, 2016 г.

Опыт работы
  • Врач педиатр, зав.отделением клиника Аленка
  • Врач педиатр, клиника Цветы жизни
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
