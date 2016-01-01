Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Давыдова Наталья Александровна
7.4
5
Давыдова Наталья Александровна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
СЦ «Педиатрия» - 2012 г.
«Конгресс педиатров» - 2016 г.
«Актуальные вопросы заболеваний желудочно-кишечного тракта», г. Москва, 2016 г.
ПК «Неотложная педиатрия», 2017 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр, зав.отделением клиника Аленка
Врач педиатр, клиника Цветы жизни
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Захарова
Ирина Викторовна
Педиатр
7.9
8
Записаться
Постойкина
Марина Анатольевна
Онколог
,
Педиатр
6.9
3
Записаться
Довбенко
Екатерина Александровна
Остеопат
,
Педиатр
,
Травматолог-ортопед
,
Медицинская сестра (брат) по массажу
10
82
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...