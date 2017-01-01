  1. Главная
Давыдкина Лариса Андреевна
6.6
1

Давыдкина Лариса Андреевна

Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 47 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Диплом выданный в 1976 году Владивостокским медицинским институтом по специальности врач-лечебник.
  • Интернатура по хирургии (ВГМИ)
  • Клиническая ординатура (ВГМИ)
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационные курсы на кафедрах медицинских институтов г. Владивостока, г. Харькова, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Киева, США, Штат Индиана.
  • Последний сертификационный цикл о повышении квалификации от 22 мая 2017 года г. Екатеринбург.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Поликлиники города, «1000-коечная больница» Медицинское объединение ДВНЦ (ДВОРАН) В качестве : заведующий отделением, хирург, маммолог.)
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Онколог-маммолог
По запросу
1 отзыв

