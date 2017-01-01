Давыдкина Лариса Андреевна
Стаж 47 лет / Кандидат медицинских наук
Патенты на изобретение:
1) «способ получения средства для лечения мастопатии»
2) «способ лечения мастопатии»
3) «лекарственное средство для лечения мастопатии, способ лечения»
4) «способ диагностики доброкачественной патологии молочной железы»
Адреса и стоимость приёма
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Онколог-маммолог
По запросу
