Давиденко Тамара Павловна
6.0
0

Давиденко Тамара Павловна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • "Лечебное дело", 1981 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Терапия", г. Хабаровск
Курсы повышения квалификации
  • Ультразвуковая диагностика в андрологии, г. Москва
  • Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, г. Хабаровск
  • Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов опорно-двигательного аппарата, г. Москва
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

