Давиденко Тамара Павловна
6.0
0
Давиденко Тамара Павловна
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
"Лечебное дело", 1981 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", г. Хабаровск
Курсы повышения квалификации
Ультразвуковая диагностика в андрологии, г. Москва
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии, г. Хабаровск
Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов опорно-двигательного аппарата, г. Москва
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
