Давид-Хан Елена Васильевна

Научные работы: 1999 г. - "Избранные вопросы детской хирургии", 2009 г. - СЦ "Педиатрия", 2014 г. - Теоретический курс "Аюрведическая медицина", 2014 г. - Обучение пульсовой диагностике на аппарате "Веда Пульс
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
в 1998 г. окончила педиатрический факультет ВГМУ
Курсы повышения квалификации
1999 г. - "Избранные вопросы детской хирургии"
2009 г. - СЦ "Педиатрия"
2014 г. - Теоретический курс "Аюрведическая медицина"
2014 г. - Обучение пульсовой диагностике на аппарате "Веда Пульс"
Загрузка комментариев...