Давид-Хан Елена Васильевна
6.3
1

Давид-Хан Елена Васильевна

Педиатр
Стаж 24 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • в 1998 г. окончила педиатрический факультет ВГМУ
Курсы повышения квалификации
  • 1999 г. - "Избранные вопросы детской хирургии"
  • 2009 г. - СЦ "Педиатрия"
  • 2014 г. - Теоретический курс "Аюрведическая медицина"
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1999 - 2005 гг. - детская поликлиника № 12, врач педиатр;
  • 2005 - 2009 гг. - детская клиника "Алёнка", врач педиатр;
  • 2010 г. по н.в. - детская клиника "Детка Групп", врач педиатр.
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1800 р
