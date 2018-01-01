Врачи
Дарьина Юлия Владимировна
6.0
0
Дарьина Юлия Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
2018г - ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" с выдачей свидетельства об аккредитации специалиста по специальности "Лечебное дело"
Курсы повышения квалификации
2021г - Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология" на базе ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
До 2026г - Первичная аккредитация по специальности "Терапия" № 2518 031188317
До 2026г - Первичная аккредитация по специальности "Гастроэнтерология" № 2521 031338943
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2120 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1230 р
Запись по телефону
Загрузка комментариев...