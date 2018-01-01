  1. Главная
Дарьина Юлия Владимировна
6.0
0

Гастроэнтеролог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • 2018г - ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет" с выдачей свидетельства об аккредитации специалиста по специальности "Лечебное дело"
Курсы повышения квалификации
  • 2021г - Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология" на базе ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный медицинский университет"
  • До 2026г - Первичная аккредитация по специальности "Терапия" № 2518 031188317
  • До 2026г - Первичная аккредитация по специальности "Гастроэнтерология" № 2521 031338943
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
РЖД-Медицина
ул. Круговая 2-я, 10А
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
2120 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1230 р
