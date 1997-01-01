  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Даровских Анастасия Валентиновна
Даровских Анастасия Валентиновна
6.0
0

Даровских Анастасия Валентиновна

Рентгенолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Рентгенология", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи