Данина Оксана Геннадьевна
6.0
0
Данина Оксана Геннадьевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2011 г.
Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
