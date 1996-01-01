  1. Главная
Данина Лариса Павловна
Данина Лариса Павловна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • 1973 - 1979 г. - Владивостокский медицинский институт.
  • 1979 - 1980 г. - интернатура по терапии в Поронайской ЦРБ Сахалинской области.
  • 1980 - 1985 г. - Томаринская ЦРБ Сахалинской области
Курсы повышения квалификации
  • 1986 г. - Избранные вопросы терапии, г. Новосибирск
  • 1993 г. - Новые методы диагностики и лечения заболевания внутренних органов, Новокузнецкий ГИДУВ
  • 1996 г. - Актуальные вопросы терапии, ВГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • 1980 - 1985 г. - Поронайская ЦРБ Сахалинской области, терапевт
  • 1985 - 2020 г. - Владивостокская поликлиника №8, терапевт.
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
