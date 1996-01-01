Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Данина Лариса Павловна
6.0
0
Данина Лариса Павловна
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
1973 - 1979 г. - Владивостокский медицинский институт.
1979 - 1980 г. - интернатура по терапии в Поронайской ЦРБ Сахалинской области.
1980 - 1985 г. - Томаринская ЦРБ Сахалинской области
Курсы повышения квалификации
1986 г. - Избранные вопросы терапии, г. Новосибирск
1993 г. - Новые методы диагностики и лечения заболевания внутренних органов, Новокузнецкий ГИДУВ
1996 г. - Актуальные вопросы терапии, ВГМУ
2002 г., 2007 г., 2012 г., 2017 г. - Избранные вопросы терапии, ВГМУ.
2011 г. - Функциональные методы в кардиологии, ВГМУ.
2014 г. - Актуальные вопросы в пульмонологии, ВГМУ.
2017 г. – Сертификационный цикл: избранные вопросы терапии
Еще 4
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
1980 - 1985 г. - Поронайская ЦРБ Сахалинской области, терапевт
1985 - 2020 г. - Владивостокская поликлиника №8, терапевт.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Академия здоровья
ул. Крыгина, 28
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шевель
Надежда Владимировна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Смирнова
Анна Олеговна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Назарова
Лариса Анатольевна
Терапевт
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...