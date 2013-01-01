  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Данильченко Ольга Александровна
Данильченко Ольга Александровна
6.0
0

Данильченко Ольга Александровна

Клинический фармаколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая фармакология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-клинический фармаколог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи