  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Данилова Александра Викторовна
Данилова Александра Викторовна
6.0
0

Данилова Александра Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Ультразвуковая диагностика, Общее усовершенствование, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи