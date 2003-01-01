Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Данилова Александра Викторовна
6.0
0
Данилова Александра Викторовна
УЗИ-специалист
Стаж 22 года / Врач второй категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Ультразвуковая диагностика, Общее усовершенствование, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Рафикова
Альфия Канифовна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
9.3
15
Записаться
Шишкин
Владимир Павлович
УЗИ-специалист
7.7
6
Записаться
Рубан
Татьяна Александровна
УЗИ-специалист
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...