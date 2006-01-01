Данилов Вадим Валерьевич

Профессор ВГМУ, лауреат премии "Лучший врач России" 2006 года в номинации "За разработку нового метода диагностики". Серебряный лауреат ВДНХ СССР 1990 года, автор отечественных уродинамических систем СУРД-01 "Рельеф" и СУРД-02 "УРОВЕСТ". Разработал устройство для неинвазивного амбулаторного мониторинга (домашний флоуметр), не имеющий аналогов в мировой практике. Автор 7 изобретений, 5 монографий, 10 пособий для врачей и более 230 печатных работ.