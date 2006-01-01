  1. Главная
9.5
7

Данилов Вадим Валерьевич

Уролог
Стаж 42 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1983 г. окончания
  • Клиническая ординатура по урологии, 1983-1985 гг.
  • Очная аспирантура по урологии, 1985 – 1989 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Действительный член Европейской Ассоциации Урологов (EAU)
  • Член Международного сообщества специалистов по недержанию мочи (ICS)
  • Председатель Приморского научного общества урологов
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр патологии мочеиспускания
ул. Посьетская, 32
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
