  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Данилина Наталья Евгеньевна
Данилина Наталья Евгеньевна
6.0
0

Данилина Наталья Евгеньевна

Клинический фармаколог
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи