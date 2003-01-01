  1. Главная
Данилин Дмитрий Владимирович
7.6
6

Данилин Дмитрий Владимирович

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет, лечебный факультет, 2003 г.
  • Клиническая интернатура по специальности «Неврология» на кафедре неврологии, нейрохирургии с курсом медицинской генетики ВГМИ на базе «Городской клинической больницы N 1», 2003 – 2004 гг.
  • Клиническая ординатура по специальности "Мануальная медицина" на кафедре восстановительной, мануальной медицины и рефлексотерапии, ВГМУ, 2004 - 2006 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствования по специальностям «Мануальная терапия», «Остеопатия», 2007 - 2015 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач мануальный терапевт, остеопат, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, с 2005 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
