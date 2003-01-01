Данилин Дмитрий Владимирович
Стаж не указан
Принимает детей
Владеет всеми современными техниками мануальной медицины и остеопатии.
Успешно проводит сеансы мануальной терапии беременным женщинам.
Является преподавателем школы массажа Института вертеброневрологии и мануальной медицины, обучает молодых специалистов.
Адреса и стоимость приёма
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
