Цымбалюк Юлия Николаева
6.3
1

Цымбалюк Юлия Николаева

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
