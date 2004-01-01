Врачи
Цымбалюк Юлия Николаева
6.3
1
Цымбалюк Юлия Николаева
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Амурская государственная медицинская академия, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Офтальмология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
