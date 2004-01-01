Цылева Олеся Александровна
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Принимает детей
В ЛОР-кабинете оказывается специализированная лечебно-диагностическая, лечебно-профилактическая помощь амбулаторным больным с заболеваниями носа, горла, уха. Приём ведётся с тщательным осмотром ЛОР-органов и исследования их функций: риноскопия, фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия, исследование слуха шепотной и разговорной речью, УЗИ околоносовых пазух носа. Проводятся процедуры по санации хронических очагов инфекции
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Спортивная, 10
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Загрузка комментариев...