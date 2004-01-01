  1. Главная
Цылева Олеся Александровна
6.1
2

Лор (оториноларинголог)
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2004 г. окончания
  • Интернатура по оториноларингологии, ВГМУ, 2004-2005 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Травмы, заболевания, инородные тела лор-органов; неотложная оториноларингология", 2010 г.
  • Повышение квалификации "Вопросы оториноларингологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Неоднократное участие в конференциях по оториноларингологии
  • Постоянное посещение общества оториноларингологов
Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, Детская поликлиника №10, 2005-2010 гг.
  • Врач-оториноларинголог, Городской аллерго-респираторный центр "ВКДЦ", с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Спортивная, 10
Первичный приём детей
По запросу
2 отзыва

