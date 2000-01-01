  1. Главная
6.3
1

Цыганова Ираида Петровна

Терапевт
Стаж 44 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 1981 г.
Курсы повышения квалификации
  • ЧУДПО "Центр дополнительного медицинского образования", Избранные вопросы терапии, 144 часа, 2017 г.
  • ТГМУ, Профпатология у рабочих вредных профессий, 72 часа, 2019 г.
Адреса и стоимость приёма
Доктор ТАФИ
пр-т Океанский, 48А
Первичный приём взрослых
Терапевт
1700 р
Вторичный приём взрослых
Терапевт
2000 р
1 отзыв

