  3. Цыбизова Татьяна Викторовна
Цыбизова Татьяна Викторовна
6.9
3

Цыбизова Татьяна Викторовна

Педиатр
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Педиатрический факультет, 1979 г. окончания
  • Интернатура, Детская педиатрическая больница №1, 1980 - 1981 гг.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, Детская поликлиника №8, 1981 - 2014 гг.
  • Врач-педиатр, Детская клиника Алёнка, 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Ильичева, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва

