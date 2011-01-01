  1. Главная
Цветкова Татьяна Владленовна
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач-рентгенолог, заведующая Рентгенологическим диагностическим отделением, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Рентгенолог
По запросу
