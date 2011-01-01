Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Цветкова Татьяна Владленовна
6.0
0
Цветкова Татьяна Владленовна
Зав. отделением
,
Рентгенолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-рентгенолог, заведующая Рентгенологическим диагностическим отделением, Краевая детская клиническая больница №1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Рентгенолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гайдай
Лидия Алексеевна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Безрукавый
Олег Владимирович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
6.0
0
Записаться
Королев
Александр Георгиевич
Неонатолог
,
Зав. отделением
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...