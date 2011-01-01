  1. Главная
Цветкова Марта Дмитриевна
6.0
0

Цветкова Марта Дмитриевна

Педиатр
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
По запросу
0 отзывов

